عمران سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عدالتیں فیصلے سنائیں گی : رانا ثنا
اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، عدالتیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے سنائیں گی۔
میڈیا سے گفتگو میں رانا ثنا اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی ذہنی طور پر پستی کا شکار ہے ، معرکہ حق میں بھارت کوشکست کا سامنا کرنا پڑا، ایران،امریکا جنگ کو سیزفائر میں بدلا گیا، پاکستان پوری دنیا کوامن دینے میں کامیاب ہوگا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ذاتی بغض اور گھٹیا سیاست کررہے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتے ، پاکستان کی سیاسی اورعسکری قیادت کی تعریف دنیا کررہی ہے ، امید ہے ایران،امریکا جنگ کاخاتمہ ہوجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تعریف صرف ٹرمپ نہیں سعودیہ اورایران بھی کررہا ہے ، وفاق اورصوبوں نے عوام کوریلیف کیلئے اقدامات کیے ، کسی میگا پروجیکٹ کو ختم کیا اور نہ کیا جائے گا، وزیراعلیٰ مریم نواز کاعوام سے کیا وعدہ پورا ہوگا۔ رانا ثنا اللہ نے کہا کہ معرکہ حق کوایک سال مکمل ہوگیا ہے ، معرکہ حق کی کامیابی کے سامنے ہرچیز پیچھے رہ گئی ہے ، بانی پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل نہیں ہورہی، بانی پی ٹی آئی کے معالات عدالتوں کے سپرد ہیں، عدالتیں قانون اورآئین کے مطابق فیصلے سنائیں گی۔