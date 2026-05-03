صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15 سال سے کم عمر افراد پر حج پابندی کے احکامات واپس

  • پاکستان
15 سال سے کم عمر افراد پر حج پابندی کے احکامات واپس

اسلام آباد(دنیا نیوز)سعودی حکومت نے 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو بھی حج کی اجازت دے دی۔ وزارت ِ مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے 15 سال سے کم عمر بچوں کے حج پر پابندی لگائی گئی تھی۔

حکام نے بتایا کہ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے فیصلے پر نظرثانی کرتے ہوئے نئی ہدایات جاری کیں جس میں سعودی حکومت نے 15 سال سے کم عمر کے افراد پر حج پابندی کے احکامات واپس لے لیے ۔ دوسری جانب سعودی حکام کا کہنا تھا کہ جن کے ویزے منسوخ ہوئے ان کو بھی دوبارہ پراسس کیا جائے گا۔ واضح رہے اِس سے قبل سعودی امیگریشن حکام نے تمام ایئرپورٹس کو ہدایت کی تھی کہ 15 سال سے کم عمر عازمین کو ایئرپورٹ پر ہی حج پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا جائے جو فیصلہ واپس لے لیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل فائنل آج،زلمی اور کنگز مین میں کانٹے کا مقابلہ متوقع

پاک زمبابوے ویمن ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی

ساجد سدپارہ نے دنیا کی پانچویں بلند چوٹی سر کرلی

پشاور زلمی کے اعزازمیں چیئرمین جاوید آفریدی کاعشائیہ

حیدرآباد کنگز مین کے محمد علی کو میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ

فاتح ٹیم کو 10، رنر اپ کو 8لاکھ ڈالرملیں گے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak