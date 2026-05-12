صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مساوات کے اصولوں کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری:چیف جسٹس

  • پاکستان
مساوات کے اصولوں کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری:چیف جسٹس

اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ آئین میں درج مساوات، وقار اور عدم امتیاز کے اصولوں کا تحفظ عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اداروں میں محفوظ، باعزت اور جامع پیشہ ورانہ ماحول کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔

جاری اعلامیے کے مطابق یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ میں وفاقی محتسب انسدادِ ہراسیتِ خواتین فوزیہ وقار سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات کے دوران صنفی حساس انصاف، کام کی جگہ وقار کے تحفظ اور ہراسیت کے خلاف مؤثر ادارہ جاتی نظام کے امور پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ فوزیہ وقار نے چیف جسٹس کو اپنے ادارے کے کردار اور مینڈیٹ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ سرکاری و نجی شعبوں میں خواتین کیلئے محفوظ اور جامع ماحولِ کار کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak