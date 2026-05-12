لاکھوں کے ڈاکے ،چوریاں،نواب ٹاؤن میں 4کروڑ کی واردات
بھاٹی میں آصف ،ڈیفنس میں بابر ،شالیمار میں جمیل ،ستوکتلہ میں شاہدکولوٹاگیا غازی آباد ، جوہر ٹاؤن سے گاڑیاں،گڑھی شاہو، مزنگ سے موٹرسائیکلیں چوری
لاہور(کرائم رپورٹر)چوری وڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے ۔ بھاٹی گیٹ میں آصف سے 2لاکھ55ہزار روپے اور موبا ئل فون،ڈیفنس میں بابر سے 2لاکھ30ہزار اور موبائل فون،شالیمار میں جمیل سے 2لاکھ20ہزار اور موبائل فون،ستوکتلہ میں شاہد سے 2 لاکھ 15ہزار اور موبائل فون،غالب مارکیٹ میں فراست سے 2لاکھ 10ہزار ، موبائل فون اور دیگر سامان چھین لیا گیا۔نواب ٹاؤن میں 4کروڑ کی نقب زنی کی واردات ہوئی ، چور گھر میں پہلی منزل کے دروازے کا شیشہ توڑ کر داخل ہوئے اور 80 تولے طلائی زیورات اور ، ڈائمنڈ سیٹ اور تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ۔غازی آباد اور جوہر ٹاؤن سے گاڑیاں جبکہ گڑھی شاہو، مزنگ اور اسلام پورہ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔