صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس:مبینہ مقابلے میں 2منشیات فروش بھائی ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈیفنس:مبینہ مقابلے میں 2منشیات فروش بھائی ہلاک

سی سی ڈی نے فیز9میں چھاپہ مارا،فائرنگ تبادلے میں سجاد اورساجد مارے گئے دونوں ملزم لاہور میں ہر ماہ کروڑوں کی منشیات سپلائی کرنے میں ملوث تھے :پولیس

لاہور (کرائم رپورٹر) سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلے میں 2 منشیات فروش بھائی ہلاک ہوگئے ۔ مقابلہ ڈیفنس فیز 9 کے علاقے میں ہوا۔پولیس ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونیوالے ملزموں کی شناخت سجاد اور ساجد کے نام سے ہوئی ہے جو لاہور میں ہر ماہ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات سپلائی کرنے میں ملوث تھے ۔پولیس کے مطابق ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مارا گیا تو ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی ،فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزم مارے گئے ۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak