پاکستان چین کا پائیدار امن کیلئے مل کر کام کرنے پر اتفاق
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں )نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ، جس میں علاقائی صورتحال، عالمی امور اور دوطرفہ تزویراتی تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب کو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کیلئے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اس حوالے سے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین، پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے ۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام عالمی معیشت اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔دونوں وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی تجارت کے اہم راستے آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کو معمول پر رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
دریں اثنا نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے آسٹریا کی وزیرِ خارجہ بیٹ مائنل ریسنگر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ، دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق آسٹریا کی وزیرِ خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لئے پاکستان کے مثبت کردار اور ایران و امریکہ کے درمیان مذاکرات کے فروغ اور ثالثی کے لئے پاکستانی کوششوں کو سراہا ،دونوں وزرائے خارجہ نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔