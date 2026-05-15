مریم نواز کا پنجاب بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم
پولیسٹرسٹریپ کے بنے سیفٹی نیٹ فکس ہونگے ،گوجرانوالہ میں 30ہزار نیٹ لگائے جائینگے ہر روڈ پر یکساں طرز اورڈیزائن کے سائن بورڈ لگانے کا حکم،منڈی بہاؤالدین میں سڑکوں کی منظوری
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کیلئے دوسرے روزبھی اجلاس منعقد کیا۔کمشنر ز نے ویڈیو لنک پر متعلقہ ڈویژن میں ترقیاتی منصوبوں پر رپورٹ پیش کی۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے صوبہ بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم دیا۔پولیسٹر سٹریپ سے بنے ہوئے سیفٹی نیٹ کو مین ہول،گٹراورڈرینج پرفکس کیا جائے گا۔گوجرانوالہ میں سیفٹی نیٹ کے پائلٹ پراجیکٹ کے تحت 30ہزار مین ہول پر پولیسٹر نیٹ لگائے جائیں گے ۔سڑکوں کے اطراف میں خوبصورتی کیلئے دکانوں پر یکساں رنگ کروانے کا حکم دیا۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے عوام کی سہولت کے پیش نظر روڈ کے پراجیکٹ ترجیحاً جلد مکمل کرنے کا بھی حکم دیا۔ہر روڈ پر یکساں طرز اورڈیزائن کے سائن بورڈ لگانے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ تنگ بازاروں اورمارکیٹوں میں وال ماؤنٹڈ پلانٹر لگائے جائیں۔وزیراعلیٰ نے دکانوں کے شٹر گیٹ پر ایک جیسا کلر یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
ٹیکسلا کے مین بازار کو ہیریٹج سٹریٹ میں تبدیل کردیا جائے گا۔گوجرانوالہ ڈویژن میں روڈز،پارکس،فلاور،مارکیٹ اورچڑیاگھر سمیت 31منصوبے زیر تکمیل ہے ۔نواب چوک تا کراؤن سینما،پسرور روڈ تا فیروزوالا روڈ،اسلم بٹ روڈ تا حافظ آباد روڈ پر ٹف ٹائل لگائی جائیں گی۔گوجرانوالہ میں پاسپورٹ روڈ،فیروز والا روڈ،سول ہسپتال روڈ سمیت 9مصروف مقامات پر ٹریفک سگنل لگائے جائیں گے ۔نوشہرہ روڈ اورایمن آباد روڈپرسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔وزیر آباد میں بائی پاس روڈ کلاسکہ اورجی ٹی روڈ تا پیپ ناکی گاؤں پر سڑکیں بنیں گی۔کامونکی ایدھی روڈ مین جی ٹی روڈ تا ریلوے روڈ منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ساروکی ایمن آباد،کامونکی اورنوشہرہ ورکاں میں فیملی پارک بنیں گے ۔نوشہرہ ورکا ں میں ماٹو بھیکی نہر جاگنگ ٹریک بنایا جائے گا۔نوشہرہ ورکاں میں بس سٹینڈکی تزین و آرائش اورتعمیر ومرمت ہوگی۔گجرات میں 9ایکڑ پر نواز شریف پارک کی تعمیر و بحالی کی منظوری دی۔
اوپن جم پیڈل ٹینس، جاگنگ ٹریک سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔سرائے عالمگیر میں جی ٹی روڈ پر کریم مال سے جامع مسجد روڈ تک سٹیٹ آف دی آرٹ سروس روڈ بنے گی۔سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ کے اطراف میں سروس روڈ پر بینچ نصب ہوں گے اورپودے بھی لگائے جائیں گے ۔منڈی بہاؤالدین میں سڑکوں کی تعمیرومرمت کے پانچ منصوبوں کی منظوری دی۔ راولپنڈی میں بیوٹیفکیشن کے پراجیکٹس کی تین ماہ میں تکمیل کا حکم دیا۔ہائی کورٹ تا شیل پٹرول پمپ بوستان خان روڈ بنے گی۔اڈیالہ روڈ اورچکری روڈ کے زیر تکمیل بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیاگیا۔گجرخان کے علاقے دولتانہ مین بازار کے اوپن ڈرین بند کرنے کا حکم دیا۔مری کے علاقے کوٹلی ستیاں اورجہلم میں سڑکوں کی تعمیرو مرمت کے چار،چار منصوبوں کی منظوری دی گئی۔