صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناہید رانا ، لاورا وولورٹ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ

  • کھیلوں کی دنیا
ناہید رانا ، لاورا وولورٹ آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو ناکوں چنے چبوانے والے بنگلادیشی فاسٹ بولر ناہید رانا نے آئی سی سی ایوارڈ جیت لیا۔۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے اپریل کیلئے پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کردیا گیا ہے ۔نوجوان پیسر نے اپریل میں نیوزی لینڈ کے خلاف آٹھ وکٹیں حاصل کی تھیں۔ناہید رانا اس سے قبل مارچ میں بھی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں آٹھ وکٹیں لے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے ۔یہ پہلا موقع ہے کہ ناہید رانا نے آئی سی سی کا پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے ۔خواتین کھلاڑیوں میں جنوبی افریقہ کی لاورا وولورٹ کو ایوارڈ دیا گیا۔ سری لنکا کی امیشا دولانی اور برازیل کی لارا کارڈوسو بھی اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

چینی صدر کی ٹرمپ کو جنگ کی وارننگ : تائیوان کے معاملے پر دو ٹوک گفتگو، چین نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کی پیشکش کی : امریکی صدر

پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ کی منظوری ممکن نہیں، عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے : بلاول

ایٹمی پروگرام تاقیامت دفاعی اثاثہ، اب معاشی طاقت بننا ہے : شہباز شریف

مریم نواز کا پنجاب بھر میں مین ہول ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کا حکم

پاکستان کا مقامی تیار کردہ فتح 4 گرائونڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

نمایاں خدمات، 47 فوجی افسروں، جوانوں کو عسکری اعزازات سے نواز دیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak