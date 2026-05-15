صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا مقامی تیار کردہ فتح 4 گرائونڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

  • پاکستان
پاکستان کا مقامی تیار کردہ فتح 4 گرائونڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ

جدید ایویانکس اور نیویگیشنل نظام سے لیس میزائل میں طویل فاصلے تک اہداف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود صدر،وزیراعظم ،فیلڈ مارشل اوردیگر حکام کا اظہار اطمینان ،میزائل پروگرام میں شریک افراد کی محنت اور عزم کے معترف

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک فوج کی آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کر لیا ۔آئی ایس پی آر کے مطابق جدید ایویانکس اور جدید ترین نیویگیشنل نظام سے لیس یہ میزائل سسٹم طویل فاصلے تک اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ اس تربیتی فائرکا مقصد فوجی دستوں کی آپریشنل استعداد میں اضافہ اور بہتر درستگی و بقا کی صلاحیت کیلئے شامل مختلف ذیلی نظاموں کے تکنیکی پہلوؤں کی جانچ کرنا تھا۔

ترجمان آئی ایس پی آرکے مطابق اس تربیتی فائرکا مشاہدہ پاک فوج کے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسروں کے علاوہ میزائل تیار کرنے والے ادارے کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کیا۔ صدرِ مملکت آصف علی زرداری ، وزیراعظم شہبازشریف ، چیف آ ف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ایئرچیف مارشل ظہیر احمد بابرسدھو نے فتح4 کے کامیاب تربیتی فائرپر اطمینان کا اظہار کیااورفتح سیریز کے میزائل پروگرام میں حصہ لینے والے تمام افراد کی فنی مہارت، محنت اور عزم کی تعریف کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی کے بادل برقرار،95ارب خسارہ

چاندی65،سونا1000روپے مہنگا،ڈالر3پیسے سستا

زونگ اور مشرق بینک کے درمیان شراکت داری قائم

تعمیراتی شعبے کی بحالی کیلئے متنازع ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ

کراچی خطے کا اہم تجارتی و لاجسٹکس مرکز بن سکتا ، ویتنامی سفیر

موبی لنک بینک نے بی بی ایپ متعارف کرادی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak