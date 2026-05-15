صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس صرف قابلِ ٹیکس آمدن پر لاگو :لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
سپر ٹیکس صرف قابلِ ٹیکس آمدن پر لاگو :لاہور ہائیکورٹ

ایف بی آر کا 1 کروڑ 14 لاکھ روپے سپر ٹیکس کا مطالبہ کالعدم :تحریری فیصلہ

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کا آبائی جائیداد کی فروخت پر سپر ٹیکس سے متعلق بڑا فیصلہ ،عدالت نے قرار دیا ہے کہ 6 سال سے زائد عرصہ تک رکھی گئی جائیداد کی فروخت پر سپر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔جسٹس جواد حسن اور جسٹس سردار اکبر علی پر مشتمل بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا.عدالت نے شہری خیراللہ خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں سنا دیا ۔لاہور ہائیکورٹ نے ایف بی آر کا ایک کروڑ 14 لاکھ روپے سے زائد سپر ٹیکس کا مطالبہ کالعدم قرار دے دیا اور ایف بی آر کی جانب سے عائد سپر ٹیکس کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا ،ساتھ ہی ساتھ عدالت نے اپیلیٹ ٹر بیونل ان لینڈ ریونیو کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا ۔فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زیرو فیصد ٹیکس والی جائیداد پر سپر ٹیکس بھی عائد نہیں کیا جا سکتا،آبائی جائیداد کی فروخت پر ٹیکس استثنیٰ قانون کے مطابق برقرار رہے گا ،سپر ٹیکس صرف قابلِ ٹیکس آمدن پر ہی لاگو ہو سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

5شہری لُٹ گئے ، 2گاڑیاں ، 3 موٹرسائیکلیں بھی چوری

ڈنگہ ،گوجرانوالہ،شیخوپورہ میں مبینہ مقابلے ، 4 ڈاکو ہلاک

ننکانہ :ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بیٹا جاں بحق، والدہ زخمی

لیبیا کشتی حادثہ ،دوانسانی سمگلروں کو 22،22سال قید کی سزا

شادی شدہ خاتون اغوا

میونسپل کمیٹی کا کلرک اور پٹواری رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ
Dunya Bethak