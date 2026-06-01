خواجہ آصف وزیر دفاع،بات ٹرانسفارمر کی کررہے :نجم سیٹھی
وزیر کے بجائے افسر سے بات کرناظاہر کرتا ہے ان کا کابینہ میں اثرورسوخ نہیں نیشنل لیول کی بات کریں :پروگرام’’ آج کی بات سیٹھی کے ساتھ‘‘ میں گفتگو
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کی بات اصولی طور پر درست اور جائز ہو سکتی ہے ، لیکن وہ وزیر دفاع ہیں، انہیں قومی اور تزویراتی سطح کے معاملات پر گفتگو کرنی چاہیے ، جبکہ وہ ٹرانسفارمر اور مقامی نوعیت کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘آج کی بات سیٹھی کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ خواجہ آصف اس سے قبل پارلیمنٹ لاجز کے خراب تالوں، دروازوں اور کھڑکیوں کے مسائل بھی اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس حوالے سے وزیراعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی آگاہ کیا گیا، مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کا متعلقہ وزیر کے بجائے ایک ریٹائرڈ افسر سے ٹرانسفارمر کے مسئلے پر رابطہ کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کابینہ میں ان کا اثرورسوخ زیادہ مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع میں عملی نوعیت کا کام محدود ہے ، بیشتر امور کہیں اور طے ہوتے ہیں اور وزیر کے پاس صرف دستخط کے لیے فائلیں آتی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ خواجہ آصف ٹی وی پروگراموں میں تقریباً ہر موضوع پر تبصرہ کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنے بیانات سے حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، تاہم کابینہ میں کوئی انہیں بیان دینے سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں۔نجم سیٹھی نے کہا کہ خواجہ آصف، نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے قریبی ساتھی ہیں، اسی وجہ سے انہیں خاصی آزادی حاصل ہے اور وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔