صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ:قتل کیس ، شاہنوازامیر کی سزا کیخلاف اپیل پرسماعت ملتوی

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ:قتل کیس ، شاہنوازامیر کی سزا کیخلاف اپیل پرسماعت ملتوی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سارا انعام قتل کیس میں مجرم شاہنواز امیر کی سزائے موت کے خلاف اپیل اور دیگر اپیلوں پر سماعت موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کردی۔۔۔

گزشتہ روزاپیلوں اور مجرم کی والدہ ثمینہ شاہ کی بریت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ کے دوران مجرم شاہ نواز کی جانب سے وکیل چودھری عبد العزیز،مقتولہ سارا انعام کے والد کی جانب سے رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے ، جسٹس خادم حسین سومرو نے استفسار کیاکہ کیا فریقین دلائل کے لئے تیار ہیں، مجرم کے وکیل چودھری عبد العزیز نے دلائل کا آغاز کردیااور کہاکہ اس کیس میں ایاز امیر شروع میں ہی کیس سے ڈسچارج ہو گئے تھے ،اس آرڈر کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا گیا،ثمینہ شاہ کو بھی ٹرائل کورٹ نے بری کر دیا تھا،ستمبر 2022 کو سارا انعام کو اُن کے شوہر شاہنواز امیر نے قتل کر دیا تھا،ٹرائل کورٹ نے شاہ نواز امیر کو موت کی سزا سنائی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

رات گئے تک جاگنے والوں میں دماغی امراض کا خطرہ زیادہ

فیشن شو،انسانوں کے ساتھ روبوٹس کی بھی کیٹ واک

دوران ٹیک آف یا لینڈنگ فوڈ ٹرے بند رکھنا کیوں ضروری

پریڈ میں ہزاروں کلاسک گاڑیوں کی شرکت، ریکارڈ قائم

فٹ پاتھ کے ان مختلف رنگوں کا مطلب کیا ہے ؟

پرستار کا ونڈر وومن سے متعلق اشیا کا سب سے بڑا مجموعہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak