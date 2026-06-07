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پی آئی اے کا عالمی آڈٹ،ایاٹا کے ماہرین کی ٹیم آ ج پاکستان پہنچے گی

  • پاکستان
پی آئی اے کا عالمی آڈٹ،ایاٹا کے ماہرین کی ٹیم آ ج پاکستان پہنچے گی

کراچی (آئی این پی) قومی ایئرلائن (پی آئی اے) کو نجی کنسورشیم کے حوالے کرنے کے عمل سے قبل اہم ترین عالمی آڈٹ کرنے کیلئے انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ماہرین کی ٹیم آج (اتوار کو) پاکستان پہنچے گی۔

پی آئی اے کا یہ انتہائی اہم انٹرنیشنل آپریشنل اینڈ سیفٹی آڈٹ کل 8 جون کو شیڈول ہے ۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اہم ترین عالمی آڈٹ کے پیش نظر پی آئی اے انتظامیہ نے ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات کے باوجود متعلقہ شعبہ جات کے ملازمین کو فوری طور پر دفاتر طلب کر لیا ہے ۔ ملازمین کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ آڈٹ کے لیے مطلوبہ تمام ریکارڈز اور دستاویزات کو مکمل طور پر اپ ڈیٹ رکھیں۔ہنگامی احکامات کے تحت ملازمین ہفتہ اور اتوار کو صبح 10 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک دفاتر میں موجود رہ کر کام لازمی مکمل کریں گے ۔ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایاٹا کی یہ ماہر ٹیم پی آئی اے کے تمام شعبوں کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کرے گی، جس میں خاص طور پر ایئرلائن کے اندر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ اور اس پر ہونے والے عمل درآمد کی جانچ کی جائے گی۔ہوا بازی کے ماہرین کے مطابق ایاٹا کا یہ سیفٹی آڈٹ پی آئی اے کی حفاظتی امور سے متعلق عالمی درجہ بندی کا فیصلہ کرے گا، جو نجکاری کے عمل اور مستقبل کی بین الاقوامی پروازوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔

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