صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاند نظر نہ آیا، یکم محرم کل یوم عاشور26جون کو ہوگا

  • پاکستان
چاند نظر نہ آیا، یکم محرم کل یوم عاشور26جون کو ہوگا

لاہور(سیاسی نمائندہ،اپنے سٹاف رپورٹر سے ،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں محرم الحرام 1448 ہجری کاچاند نظر نہیں آیا ، یکم محرم الحرام کل 17 جون بروز بدھ جبکہ یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبد الخبیر آزاد کی زیر صدارت بادشاہی مسجد لاہورکے اقبال ہال میں گزشتہ روز اجلاس منعقدہ ہوا ، زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے اپنے مقامات پر منعقد ہوئے ، تاہم پاکستان کے کسی بھی حصے سے چاند نظر آنے کی معتبر شہادت موصول نہیں ہوئی۔بعدازاں عبد الخبیر آزاد کے اعلان کرنے کے بعد وزارتِ مذہبی امور نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق یکم محرم الحرام کل 17 جون بروز بدھ کو ہوگی اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا،یوم عاشور (10 محرم)جمعہ 26 جون کو ہوگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایسے مناظر ترجیح ہوتے ہیں جو میرے والدین بھی دیکھ سکیں:حنا طارق

مہنگائی،رابی پیرزادہ نے سب کو کمانے کا مشورہ دیدیا

بیٹے کی شوبز میں آمد پر خوش نہیں تھا:نعمان اعجاز

علی ظفر کا کینیڈا میں کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم

عالیہ علی کی لائیو سٹیج پر فارمنس تنقید کی زد میں آ گئی

ناصر مدنی آپ نے مجھ پر لگائی تہمت کو ہوا دی:مومنہ اقبال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak