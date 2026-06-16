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اسلام آبادہائیکورٹ:ملزم کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پرسپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کونوٹس

  • پاکستان
اسلام آبادہائیکورٹ:ملزم کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پرسپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کونوٹس

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے۔۔۔

 جیل میں علاج کی سہولت نہ ہونے پر ملزم احمد عزیز کی طبی بنیادوں پرضمانت کی درخواست پر ملزم کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو شوکاز نوٹس جاری کردیا، وکیل صفائی نے بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود جیل حکام نے ملزم کی میڈکل رپورٹ پیش نہیں کی ،فاضل بینچ نے مذکورہ بالا اقدامات کے ساتھ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کردی۔

 

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