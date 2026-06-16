صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ کا بجٹ کل ،کم ازکم اجرت میں20فیصد اضافہ متوقع

  • پاکستان
سندھ کا بجٹ کل ،کم ازکم اجرت میں20فیصد اضافہ متوقع

پنشن8،تنخواہوں میں 10فیصد اضافہ ، ترقیاتی بجٹ 800ارب سے کم رہنے کاامکان کابینہ اجلاس بدھ کو صبح 11 بجے طلب،پیپلزپارٹی کا پارلیمانی پارٹی اجلاس آج ہوگا

کراچی (محمد اشھد)سندھ حکومت کا بجٹ17جون بدھ کو پیش کیا جائے گا۔محکمہ خزانہ سندھ نے متعلقہ شعبوں کو بذریعہ خط آگاہ کردیا۔وزیراعلی مرادعلی شاہ اگلے مالی سال کے لیے آمدن و اخراجات کا گوشوارہ پیش کریں گے ۔وزیراعلی مرادعلی شاہ 10مرتبہ سندھ بجٹ پیش کرچکے ہیں۔سندھ اسمبلی سیشن کے پہلے روز بجٹ تقریر ہوگی۔وزیراعلی اگلے روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے ۔سندھ حکومت کے بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں پنشن اور دیگر غیر ترقیاتی مصارف کے لیے ہوگا۔مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ 800ارب روپے سے کم رہنے کا امکان ہے ۔سندھ اسمبلی میں بجٹ پر عام بحث 5دن جاری رہے گی۔سندھ بجٹ میں پانی،موسمیاتی تبدیلی،صحت عامہ، تعلیم کو ترجیح دی گئی ہے ۔وزیراعلی مرادعلی شاہ بجٹ تقریر میں رواں مالی سال کی کامیابیوں کی تفصیل بتائیں گے۔

سندھ بجٹ میں کم ازکم  اجرت میں20فیصد اضافہ متوقع ہے ۔سندھ حکومت کا پنشن میں8فیصد اور تنخواہوں میں 10فیصد اضافے غور کر رہی ہے ۔دوسری جانب سندھ کابینہ اجلاس کا ایجنڈا جاری کردیا گیا۔17جون کو سندھ کابینہ کا اجلاس صبح11بجے ہوگا۔سندھ کابینہ اجلاس میں رواں مالی سال کے ضمنی اخراجات پیش کیے جائیں گے ۔سندھ کابینہ کو چیئرمین پی اینڈ ڈی سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ دیں گے ۔سندھ کابینہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔سندھ کابینہ سے گزشتہ اجلاسوں کے منٹس ،سرکولیشن سمری اور فنانس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق لی جائے گی۔علاوہ ازیں پیپلزپارٹی کا سندھ اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج(منگل کو)ہوگا۔پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بجٹ سیشن کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔پیپلزپارٹی پارلیمانی پارٹی کو سندھ بجٹ،درپیش مشکلات اور مجموعی صورت حال پر اعتماد میں لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ایسے مناظر ترجیح ہوتے ہیں جو میرے والدین بھی دیکھ سکیں:حنا طارق

مہنگائی،رابی پیرزادہ نے سب کو کمانے کا مشورہ دیدیا

بیٹے کی شوبز میں آمد پر خوش نہیں تھا:نعمان اعجاز

علی ظفر کا کینیڈا میں کنسرٹ کے دوران نیا ریکارڈ قائم

عالیہ علی کی لائیو سٹیج پر فارمنس تنقید کی زد میں آ گئی

ناصر مدنی آپ نے مجھ پر لگائی تہمت کو ہوا دی:مومنہ اقبال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak