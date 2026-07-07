صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوالدار لالک جان شہید کی برسی آج ،فیلڈ مارشل ،نیول اور ایئرچیفس کاخراج عقیدت

  • پاکستان
حوالدار لالک جان شہید کی برسی آج ،فیلڈ مارشل ،نیول اور ایئرچیفس کاخراج عقیدت

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کی برسی آج منا ئی جا ئیگی ۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت مسلح افواجِ پاکستان نے نشانِ حیدر حاصل کرنے والے حوالدار لالک جان شہید کی برسی پر ان کی بے مثال بہادری دفاعِ وطن کیلئے دی گئی عظیم قربانی کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا ہے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق آج ہی کے دن 1999 میں کارگل تنازع کے دوران حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے مسلسل حملوں کے باوجود اپنی پوسٹ کا غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی سے دفاع کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود محاذ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور آخری سانس تک بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے ، یہاں تک کہ جامِ شہادت نوش کیا۔بیان میں کہا گیا ہے مسلح افواجِ پاکستان اور پوری قوم ان کی عظیم میراث کو انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتی ہیں ۔ بیان میں اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج شہدائے پاکستان کی امانت کی حفاظت، ملکی خودمختاری کے دفاع کیلئے اسی جذبہ بہادری، ایثار، عزم اور وقار کے ساتھ ہمیشہ پرعزم رہیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak