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مجتبیٰ خامنہ ای کی صحت خراب،منظر عام پر لانا ناممکن:کامران

  • پاکستان
مجتبیٰ خامنہ ای کی صحت خراب،منظر عام پر لانا ناممکن:کامران

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی خامنہ ای کی مشہد میں تدفین کے وقت سامنے آجائیں ایران حماس کو دستبرداری سے نہیں روک سکتا:دنیا مہربخاری کیساتھ میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)ماہربین الاقوامی امور کامران بخاری نے کہا میراخیا ل ہے مجتبیٰ خامنہ ای کی صحت خراب ہے کیونکہ امریکی، اسرائیلی حملے میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے ، اس وجہ سے ان کو منظر عام پر لانا ممکن نہیں ہے ، ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ جب علی خامنہ ای کو مشہد میں دفنائیں گے اس وقت مجتبیٰ خامنہ ای سامنے آجائیں گے ۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہربخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کامران بخاری نے کہا ایرانی حکومت نے آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے کیلئے بڑا انتظام کیا ہے ،دو کروڑ لوگوں کی شرکت سے ایرانی حکومت نے  دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ایرانی قوم متحد ہے ۔

حماس کی غزہ حکومت سے دستبرداری سے متعلق انہوں نے کہا ایران کا حماس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں جتنا حزب اللہ کے ساتھ ہے ،ایران حزب اللہ کو مکمل کنٹرول کرتا ہے ،حماس کاحزب اللہ سے تقابل نہیں کیا جاسکتا،دستبرداری سے ایران حماس کو منع نہیں کرسکتا،غزہ امن بورڈ تو ٹرمپ انتظامیہ نے شروع کیا ہے ،حماس نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے ۔ ایرانی قیادت کے آپس میں اختلاف سے متعلق انہوں نے کہا ایران کے اندرآئے دن ایرانی میڈیا سے خبریں آرہی ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں ،یہاں تک سپیکر باقر قالیباف کو بار بار میڈیا پر آکراپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے ، کیونکہ ان پر شدید نکتہ چینی ہورہی ہے ، آپ نے بہت زیادہ کمپرومائز کردیا ہے ،صدر ٹرمپ جتنی دور آسکتے تھے وہ آگئے ہیں، اب بال ایران کے کورٹ میں ہے اگرزیادہ لچک واشنگٹن سے آئے گی تو صدر ٹرمپ سیاسی طور پر کمزور ہوجائیں گے ،پھر ٹرمپ کے الیکشن بھی آرہے ہیں،ایران امریکا معاملہ کہاں تک جاتا ہے ، اس کا علم نہیں ہے ،میر ا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ مڈٹرم الیکشن سے پہلے کسی نہج تک نہیں پہنچتا تو ٹرمپ کیلئے ایشوز بن سکتے ہیں، صدر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ معاملہ کو جلد نمٹایا جائے ۔

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