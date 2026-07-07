صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالانہ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین 11 ارب سے متجاوز:بلال کیانی

  • پاکستان
سالانہ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین 11 ارب سے متجاوز:بلال کیانی

ڈیجیٹل بینکاری 13.5کروڑ، ڈیجیٹل وصولی کرنیوالے مرچنٹس 20لاکھ ہوگئے

اسلام آباد (اے پی پی)وزیرمملکت برائے خزانہ و محصولات بلال اظہرکیانی نے کہا کہ راست پروگرام کے ذریعہ ملک میں سالانہ ڈیجیٹل مالیاتی لین دین کی تعداد 6.9ارب سے بڑھ کر 11.3ارب اور ڈیجیٹل ادائیگیاں قبول کرنے والے مرچنٹس کی تعداد 5لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے ، پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی جانب منتقلی کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لیے موجودہ پیش رفت کو برقرار رکھنا ضروری ہے ۔انہوں نے یہ بات پیرکو کیش لیس پاکستان اقدام کے پہلے سال کے دوران حاصل ہونے والی نمایاں کامیابیوں کا جائزہ لینے کیلئے منعقدہ جائزہ اجلاس میں کہی۔ جائزہ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹل بینکاری استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد بھی بڑھ کر 13 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی 12 وارداتوں میں شہری لاکھوں سے محروم

بچوں اور خواتین کیخلاف سائبر کرائم میں ملوث 3 ملزم گرفتار

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کیخلاف لاہور میں ایک اور مقدمہ درج

مریدکے :نشئی بیٹے نے مبینہ طور پر ماں قتل کردی

قصور:ٹریفک حادثے میں 7سالہ بچہ جاں بحق، ماں باپ زخمی

لاکھوں کابوگس چیک دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak