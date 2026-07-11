صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید اہلکاروں کے لواحقین کو فی کس 1کروڑ 11لاکھ روپے ادائیگی

  • پاکستان
شہید اہلکاروں کے لواحقین کو فی کس 1کروڑ 11لاکھ روپے ادائیگی

کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر زیارت میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے لواحقین کو فی کس ایک کروڑ 11لاکھ روپے معاوضے کی ادائیگی کے ریلیز آرڈر جاری کر دیئے گئے ہیں۔

 حکومت بلوچستان نے متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد کی فراہمی کے ساتھ ان کی فلاح و بہبود اور شہدا کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے ۔معاون وزیراعلیٰ بلوچستان برائے اطلاعات و سیاسی امور شاہد رند نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی خصوصی ہدایت پر معاوضوں کی ادائیگی کے لئے تمام انتظامی اور مالی کارروائیاں انتہائی تیز رفتاری سے مکمل کی گئیں، جبکہ تمام شہدا کے لواحقین کو ان کی دہلیز پر معاوضے کی ادائیگی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ڈیمنشیا کی وہ علامت جو 15 سال قبل سامنے آ جاتی ہے

دانت درد کا علاج کروانے والا شخص بارہ دانت کھو بیٹھا

تاریخی فن پارہ ہزار برس بعد فرانس سے برطانیہ پہنچ گیا

فیس بک پوسٹ سائبر کرائم مافیا کا ذریعہ بن سکتی ہے

مسلسل موبائل سکرولنگ دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے ؟

برطانیہ:فریج میں چھپنے والے ملزم کو پولیس نے پکڑ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak