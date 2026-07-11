صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہورہائیکورٹ:شناختی کارڈ بلاک کرنے کے فیصلے کالعدم قرار

  • پاکستان
لاہورہائیکورٹ:شناختی کارڈ بلاک کرنے کے فیصلے کالعدم قرار

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے شہریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے بارے میں ماتحت عدالتوں کے حکم کوکالعدم قرار دے دیا۔

عدالت نے ریمارکس دئیے کہ شناختی کارڈ کسی بھی شہری کی شناخت ثابت کرتا ہے شہری سے یہ حق نہیں چھینا جاسکتا، فیملی کورٹ کی جانب سے قومی شناختی کارڈ بلاک کرنیکا حکم نہیں دیا جاسکتا ہے ،عدالت ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیتی ہے ، درخواست گزار کی اہلیہ نے نان و نفقہ کیس میں ڈگری پر عملدرآمد کروانے کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس کے فیصلے کیخلاف درخواست گزار نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا ، سیشن کورٹ گجرات نے درخواست کو خارج کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ: مراکش کو شکست فرانس سیمی فائنل میں

قومی ٹیسٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ،دو روزہ سناریو بیسڈ میچ

دی ہنڈرڈ:محمد عامر ٹرینٹ راکٹس کا حصہ بن گئے

رمیز راجہ کی شان مسعود کو کپتانی سے ہٹانے پر کڑی تنقید

مارسیلو اور اوسٹاپینکو نے ومبلڈن اوپن ٹینس مکسڈ ڈبلز ٹائٹل جیت لیا

فیفا ورلڈ کپ:کیلیان ایمباپے کے کئی نئے عالمی ریکارڈز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak