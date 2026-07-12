صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انمول پنکی جیل میں ٹی شرٹ پہننے کا مطالبہ کر تی ہے جو پورا نہیں کرسکتے :سپرنٹنڈنٹ

  • پاکستان
انمول پنکی جیل میں ٹی شرٹ پہننے کا مطالبہ کر تی ہے جو پورا نہیں کرسکتے :سپرنٹنڈنٹ

کراچی(این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک)جیل حکام نے عدالت میں سماعت کے دوران مؤقف اختیار کیا کہ ملزمہ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کو قابلِ اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کے روبرو منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی  سماعت ہوئی۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ دیے جانے کے خلاف درخواست پر ویمن جیل سپرنٹنڈنٹ نے عدالت میں تفصیلات بتائیں۔عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمہ کو جیل میں ادویات اور کپڑے کیوں فراہم نہیں کیے جاتے ؟۔جیل سپرنٹنڈنٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمہ کو کپڑے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ، ملزمہ ٹی شرٹ پہننے کا مطالبہ کر تی ہے قابل اعتراض کپڑے پہنے کی اجازت نہیں دے سکتے ۔ویمن جیل افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ نارمل کپڑے منگوا کر پہن سکتی ہے ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ہاکی کا نیادور،غیر ملکی کو چزنے کام شروع کردیا

ارلنگ ہالینڈ کی ہم شکل روسی ماڈل وائرل، ویڈیو پر 11 کروڑ ویوز

قومی ٹیم کے فیلڈنگ کوچ شین میک ڈرموٹ مستعفی

کینیا کے ایتھلیٹ ایمانوئل وانیونی نے عالمی ریکارڈ توڑ دیا

فرنچائز کرکٹ میں بڑھتی کرپشن پر آئی سی سی متحرک

جیولین تھرور یاسر سلطان معیاری جیولین سے محروم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak