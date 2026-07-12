انمول پنکی جیل میں ٹی شرٹ پہننے کا مطالبہ کر تی ہے جو پورا نہیں کرسکتے :سپرنٹنڈنٹ
کراچی(این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک)جیل حکام نے عدالت میں سماعت کے دوران مؤقف اختیار کیا کہ ملزمہ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کو قابلِ اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کے روبرو منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ دیے جانے کے خلاف درخواست پر ویمن جیل سپرنٹنڈنٹ نے عدالت میں تفصیلات بتائیں۔عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمہ کو جیل میں ادویات اور کپڑے کیوں فراہم نہیں کیے جاتے ؟۔جیل سپرنٹنڈنٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمہ کو کپڑے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ، ملزمہ ٹی شرٹ پہننے کا مطالبہ کر تی ہے قابل اعتراض کپڑے پہنے کی اجازت نہیں دے سکتے ۔ویمن جیل افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ نارمل کپڑے منگوا کر پہن سکتی ہے ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔