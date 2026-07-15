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اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں اہم ملاقات

  • پاکستان
اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں اہم ملاقات

اسلام آباد (وقائع نگار،سٹاف رپورٹر،اے پی پی)نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایوانِ صدر میں اہم ملاقات ہوئی، جس میں قومی اہمیت کے مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔۔۔

 دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی سیاسی اور قومی صورتحال کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات پر تبادلہ خیال کیا، اس موقع پر گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سے متعلق امور بھی زیرِ غور آئے ، دونوں رہنماؤں نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور قومی معاملات پر مشاورت کے عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار سے اقوامِ متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار مشیل باشلیٹ جیریا نے ملاقات کی ،انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا ۔اسحاق ڈار نے اقوامِ متحدہ کے منشور کے مقاصد و اصولوں کے فروغ، بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی معاہدوں کے احترام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ، نائب وزیراعظم سے سارک کے سیکرٹری جنرل محمد غلام سرور نے وزارتِ خارجہ میں ملاقات کی،اسحاق ڈار نے سیکرٹری جنرل کی علاقائی تعاون کے فروغ کے لئے کاوشوں کو سراہتے ہوئے سارک کے عمل کے لئے پاکستان کے غیرمتزلزل عزم کا اعادہ کیا ، بنگلہ دیش کے بچوں، خواتین اور سماجی بہبود کے وزیر ڈاکٹر اے زیڈ ایم زاہد حسین نے بھی اسحاق ڈار سے ملاقات کی، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ نے گزشتہ سال اگست میں اپنے ڈھاکہ کے دورے کو یاد کرتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

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