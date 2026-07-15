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2افسران تبدیل، منصور علی کی 3 سال تک دو سالانہ انکریمنٹ روکنے کی سزا ختم

  • پاکستان
2افسران تبدیل، منصور علی کی 3 سال تک دو سالانہ انکریمنٹ روکنے کی سزا ختم

اسلام آباد(نیوزرپورٹر) وفاقی حکومت نے دو افسران کے تبادلے اور تعیناتی کے احکامات جاری کردئیے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ18کے افسر محمدعمرجاوید کو سیکشن افسر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن،وزارت تجارت میں تعینات آفس مینجمنٹ سروس گروپ گریڈ18کے افسر احمد علی کو تبدیل کرکے سیکشن افسر وزارت مذہبی امورتعینات کیاگیاہے ۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے فیڈرل سروس ٹربیونل کے فیصلہ کے مطابق سیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ19کے افسر منصور علی وسیم کی تین سال تک دو سالانہ انکریمنٹ روکنے کی سزا ختم کردی۔

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