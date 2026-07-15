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صفر کا چاند نظرآنے کے امکانات:سپارکو

  • پاکستان
صفر کا چاند نظرآنے کے امکانات:سپارکو

اسلام آباد(نامہ نگار)پاکستان سپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن(سپارکو) کے مطابق صفر 1448 ہجری کا چاند گزشتہ روزپاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2 بجکر 44 منٹ پر پیدا ہوگیا۔

 آج غروبِ آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 29 گھنٹے اور 1 منٹ ہوگی جبکہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں غروبِ آفتاب اور غروبِ ماہتاب کے درمیان تقریباً 65 منٹ کا وقفہ متوقع ہے ۔جاری بیان کے مطابق ان فلکیاتی عوامل کی بنیاد پر آج صفر کے چاند کی رویت کے امکانات نہایت روشن ہیں۔ چنانچہ یکم صفر 1448 ہجری بروز جمعرات، 16 جولائی 2026 متوقع ہے۔

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