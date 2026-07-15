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پی ٹی آئی کا پارلیمانی ، قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
پی ٹی آئی کا پارلیمانی ، قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنیکا فیصلہ

سپیکر نے قومی اسمبلی کی 7 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی سے استعفے منظور نہیں کئے

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک، نیوز ایجنسیاں) پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی اور قائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے پر تیار ہوگئی ہے ، ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر سمیت پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حمایت کر دی ہے ،قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو بھی بائیکاٹ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے ، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے اراکین کا موقف ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپس جا کر وہ حکومت اور حکومتی اداروں کا بہتر احتساب کر سکیں گے ، پارٹی کے پاس قومی اسمبلی کی سات قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی موجود ہے ۔ تاہم سپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک ان کمیٹیوں کے کسی بھی چیئرمین کا استعفیٰ منظور نہیں کیا،پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے اپنا فیصلہ کور کمیٹی کو بھجوادیاہے۔ 

 

 

 

 

 

 

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