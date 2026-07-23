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آزاد کشمیر الیکشن ایک ہی روز کرائے جائیں:سردار یعقوب

  • پاکستان
آزاد کشمیر الیکشن ایک ہی روز کرائے جائیں:سردار یعقوب

ایسے حالات میں مرحلہ وار انتخابات سے مختلف قیاس آرائیاں جنم لیں گی انٹرنیٹ دیگر سہولیات بحال کی جائیں ،مولانا سعید یوسف کے ساتھ پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )آزاد کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب نے مطالبہ کیا کہ آزاد جموں و کشمیر کے تمام انتخابات ایک ہی روز کرائے جائیں تاکہ کسی قسم کے تنازع، غلط فہمی یا سیاسی اثر و رسوخ کا تاثر پیدا نہ ہو،آزاد کشمیر پاکستان کا بیس کیمپ ہے اور کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان خیالات کا اظہارا نہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جے یو آئی کے رہنماء مولانا سعید یوسف و دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، آزاد کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان نے کہ انتخابات کے طریقہ کار پر غیر ضروری تنازعات سے گریز کیا جانا چاہیے۔

ا نہوں نے کہا اگر پاکستان میں مقیم مہاجرینِ جموں و کشمیر کی نشستوں پر انتخابات پہلے ہوں گے تو اس سے مختلف قیاس آرائیاں جنم لیں گی، اس لئے بہتر یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی تمام نشستوں پر ایک ساتھ پولنگ کرائی جائے ،آئین میں بھی ایسے حالات کے مطابق گنجائش موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کا مؤقف ہے کہ ریاست کے عوام کو ایک ہی وقت میں اپنی رائے کے اظہار کا حق ملنا چا ہئے ،انٹرنیٹ دیگر مواصلاتی سہولیات بھی بحال کی جائیں ،پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے زور دیا کہ انتخابات شفاف، منصفانہ تمام فریقوں کے لئے قابلِ قبول ہونے چاہئیں تاکہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام اور قومی یکجہتی کو فروغ مل سکے۔

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