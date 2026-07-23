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ایف آئی اے کے چھاپے ،2پاسپورٹ ا ٓفس ملازمین،10ایجنٹ گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ایف آئی اے کے چھاپے ،2پاسپورٹ ا ٓفس ملازمین،10ایجنٹ گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے نے 2 پاسپورٹ آفس ملازمین اور 10 ایجنٹ گرفتار کر لئے ،

چھاپہ مار کارروائیاں گارڈن ٹاؤن، شاہدرہ اور ہربنس پورہ کے پاسپورٹ دفاتر کے باہرکی گئیں، ملزم شہریوں کو فوری پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر زائد رقم بٹور رہے تھے ،ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزموں کے قبضے سے پاسپورٹس، ٹوکن، بینک چالان، رسیدیں برآمد کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

 

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