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ریٹائرڈ افسر کی ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے تعیناتی، نوٹس جاری، پیراوائز کمنٹس طلب

  • پاکستان
ریٹائرڈ افسر کی ممبر اسٹیٹ سی ڈی اے تعیناتی، نوٹس جاری، پیراوائز کمنٹس طلب

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے سی ڈی اے میں پنجاب کے ریٹائرڈ سرکاری افسر زمان وٹو کی ممبر اسٹیٹ تعیناتی کے خلاف کیس میں وزارت داخلہ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ اور پیراوائز کمنٹس طلب کرلیے۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے خالد محمود کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کیا جس میں کہاگیا کہ وکیل کے مطابق ممبر اسٹیٹ تعیناتی کا نوٹیفکیشن آرڈیننس کی دفعہ 6 کے تحت جاری کیا گیا لیکن اختیار کیے گئے عمل کی وضاحت نہیں کی گئی، ریٹائرڈ افسر کی عوامی عہدہ پر تعیناتی کیلئے حکومتی پالیسی پر سختی سے عملدرآمد ضروری ہے ۔ عدالت نے ہدایت کی کہ فریقین 14 روز میں رپورٹ اور پراوئز کمنٹس جمع کرائیں۔ 

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