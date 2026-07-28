صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی پنجاب نے 5 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دئیے

  • پاکستان
آئی جی پنجاب نے 5 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دئیے

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب عبدالکریم نے 5 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دئیے، نعیم یسیٰن کو ڈی ایس پی سٹی راولپنڈی،عابد محمود کوڈی ایس پی وارث خان راولپنڈی تعینات کر دیا۔

ڈی ایس پی سٹی راولپنڈی اظہر حسین شاہ کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا،خان شبیر ڈی ایس پی فتح جھنگ اٹک تعینات کر دئیے گئے جبکہ ڈی ایس پی فتح جھنگ محمد اسلم کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak