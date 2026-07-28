مردوں کے فٹبال میچ میں کھلاڑیوں میں جھگڑا، خاتون ریفری زخمی
پیرس (سپورٹس ڈیسک)مردوں کے فٹبال میچ کے دوران جھگڑتے کھلاڑیوں کے درمیان بیچ بچا کرانے والی خاتون ریفری زخمی ہوگئیں۔
فرانسیسی کلب میٹز اور نیدرلینڈز کے کلب فارچیونا سٹارڈ کے درمیان کھیلے گئے دوستانہ فٹبال میچ میں جرسی کھینچنے کے واقعے پر دونوں ٹیموں کے دو کھلاڑی آمنے سامنے آ گئے ،صورتحال پر قابو پانے کیلئے 26 سالہ ریفری نے مداخلت کی تاہم اس دوران وہ زمین پر گر پڑیں اور انہیں چوٹ بھی آئی، انہوں نے بطور اسسٹنٹ ریفری اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں تاہم ہاف ٹائم پر طبیعت ناساز ہونے کے باعث میدان چھوڑ دیا۔
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