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کسٹم افسروں کی ترقی روکنے کا فیصلہ کالعدم، نام سی ایس بی میں پیش کرنیکا حکم

  • پاکستان
کسٹم افسروں کی ترقی روکنے کا فیصلہ کالعدم، نام سی ایس بی میں پیش کرنیکا حکم

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد ہائیکورٹ نے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم کے گریڈ 19 کے ایڈیشنل ڈائریکٹرز نثار احمد اور سلمان یعقوب کو سپر سیڈ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے نام سنٹرل سلیکشن بورڈ کے آئندہ اجلاس میں رکھنے کا حکم دے دیا۔

جسٹس انعام امین منہاس نے کسٹم افسران کی درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ درخواست جزوی منظور کی جاتی ہے ، ترقی روکنے کے فیصلہ پر قواعد و ضوابط کے مطابق دوبارہ غور کیا جائے ۔ ترقی روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے ۔ درخواست پر وجوہات کے ساتھ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ 

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