صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی :چاولوں میں چھپکلی گرنے سے ایک خاندان کے 7افراد کی حالت غیر

  • پاکستان
پتوکی :چاولوں میں چھپکلی گرنے سے ایک خاندان کے 7افراد کی حالت غیر

قصور(نمائندہ دنیا) پتوکی کے نواحی علاقہ حبیب آباد میں چاولوں میں چھپکلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی حالت غیر ہوگئی۔

ریسکیو ٹیموں نے تمام متاثرہ افراد کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ گھر میں چاول پکاتے مبینہ طور پر چھپکلی کھانے کے برتن میں گری، جس کا انکشاف کھانا کھاتے وقت ہوا، جس کے فوری بعدفیملی کے 7 افراد کی طبیعت بگڑ گئی، جس پر ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع دی گئی۔ریسکیو حکام کے مطابق تمام متاثرہ افراد ہوش میں تھے اور انہیں مزید طبی معائنے اور علاج کیلئے ہسپتال منتقل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،3حدیں بحال،335ارب روپے منافع

سونامزید 9600روپے سستا، ڈالر کی قدر3پیسے کم

فیصل بینک میڈیم سائز بینکوں میں بہترین بینک آف دی ایئر قرار

اکتوبر کے دوران5003نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن

مرکنٹائل ایکسچینج میں58.260ارب روپے کے سودے

فیڈریشن انتخابات، زبیر موتی والا اور انجم نثار کا نیا اتحاد قائم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak