صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

93سینئر سول ججوں کو ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ

  • پاکستان
93سینئر سول ججوں کو ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سینئر سول ججوں کو ایڈیشنل سیشن جج کے عہدوں پر ترقی دینے کا فیصلہ کرلیا، 93 سینئر سول ججوں کی فہرست کلیرنس کیلئے سکیورٹی اداروں کو بھجوا دی گئی۔۔۔

 جس کے بعد ججوں کو ترقی دی جائیگی، فہرست میں سینئر سول جج شیخوپورہ عبد الکریم ،محمد کاشف عثمان شبیر، ملک عظمت اللہ اعوان ، محمد جواد عالم قریشی، محمد امین شہزاد ،محمد مظہر، نذر عباس گوندل، شاہد نواز کھچی ،فیض احمد رانجھا، محمد سلیم شیخ، شہزاد احسان بٹ ، محمد نوازش خان چودھری، محمد عنایت گوندل ،عبد الستار بوسال، برکت علی، شبیر حسین ،جاوید اقبال، عامر منظور، محمد شہباز، حسنین عباس کاظمی اور احسن یعقوب ثاقب کے نام شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،3حدیں بحال،335ارب روپے منافع

سونامزید 9600روپے سستا، ڈالر کی قدر3پیسے کم

فیصل بینک میڈیم سائز بینکوں میں بہترین بینک آف دی ایئر قرار

اکتوبر کے دوران5003نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن

مرکنٹائل ایکسچینج میں58.260ارب روپے کے سودے

فیڈریشن انتخابات، زبیر موتی والا اور انجم نثار کا نیا اتحاد قائم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak