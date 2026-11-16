صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواداری ،احترام مستحکم معاشرے کی بنیاد

  • پاکستان
رواداری ،احترام مستحکم معاشرے کی بنیاد

اسلام آباد( آن لائن ) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے برداشت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ برداشت، رواداری اور باہمی احترام مہذب معاشرے کی بنیادی اقدار ہیں۔۔۔

 جو پائیدار امن، قومی یکجہتی اور سماجی استحکام کی ضمانت فراہم کرتی ہیں۔ اختلافات کو تحمل، مکالمے اور باہمی احترام کے ذریعے حل کرنا ہی ایک باشعور اور ترقی پسند معاشرے کی پہچان ہے ۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان مذہبی، ثقافتی، لسانی اور تہذیبی تنوع کا حامل ملک ہے ، جہاں آئین کے تحت تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مذہبی و سماجی آزادی حاصل ہے ۔ ایک دوسرے کے عقائد، نظریات اور ثقافتی روایات کا احترام قومی ہم آہنگی اور اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فریال محمود پر کرش تھا اور ان ہی سے شادی بھی کی:دانیال راحیل

شازیہ خشک کی موسیقی سے توبہ،شرعی پردہ اختیار کرلیا

اسماعیل تارا کی چوتھی برسی 24نومبر کو منائی جائے گی

شوہر انتہائی معاون اور سکون کا باعث :کترینہ کیف

لائیو شو کے دوران سٹیج پر حملہ کامیڈین تشدد کا نشانہ بن گیا

خاندان کو خوشگوار اور مطمئن رکھنا حقیقی کامیابی :فضیلہ قاضی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak