ڈی آئی خان :نامعلوم افراد کی فائرنگ ایس ایچ او شہید، 2افراد زخمی
پشاور(آئی این پی )خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایس ایچ او شہید جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے۔
پولیس کے مطابق ڈیال روڈ پر واقعہ تھانہ شورکوٹ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایس ایچ اوسروکئی کامران محسودشہید جبکہ دوافراد زخمی ہوگئے ،شہید ایس ایچ او اور زخمیوں کوڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردیاگیا، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
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