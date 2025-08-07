صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
پرو لیگ کیلئے 70 کروڑ روپے درکار ہیں:رانا مجاہد

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رانا مجاہد نے کہا ہے کہ پرو لیگ کے لیے 70 کروڑ روپے درکار ہیں، کوئی پیسہ فیڈریشن کو نہ دیا جائے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرو لیگ کے ایونٹس کی فیس پاکستان سپورٹس بورڈ خود ادا کرے ۔

کھلاڑیوں کے ڈیلی الاؤنس براہ راست انہیں دیا جائے ۔رانا مجاہد نے کہا کہ غیر ملکی دورے کے ایئر ٹکٹس اور ہوٹل بکنگ بھی پی ایس بی خود کرائے ، پاکستان ہاکی فیڈریشن صرف قومی کھیل کی بہتری چاہتی ہے ، ہاکی فیڈریشن کھلاڑیوں کے مسائل کا حل چاہتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پرو لیگ میں شرکت سے کھلاڑیوں کا کھیل بہتر ہو گا اور پاکستان کی عالمی رینکنگ بہتر ہو گی۔سیکرٹری پی ایچ ایف نے کہا کہ پرو لیگ پاکستان ہاکی کے لیے بہت ضروری ہے ، پرو لیگ کے لیے پیسہ ہاکی فیڈریشن ادا کرے یا پی ایس بی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

