صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہد آفریدی کو ٹیسٹ ٹیم کی گرتی کارکردگی پر تشویش

  • کھیلوں کی دنیا
شاہد آفریدی کو ٹیسٹ ٹیم کی گرتی کارکردگی پر تشویش

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی نے قومی ٹیسٹ ٹیم کی گرتی ہوئی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بڑی وجوہات ناقص سلیکشن فیصلے اور کمزور ڈومیسٹک نظام کو قرار دیا ہے ۔

ایک انٹرویو میں شاہد آفریدی نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو بغیر مناسب تجربے کے قومی ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے ۔ آفریدی نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو بہت جلد قومی ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے ، بعض اوقات صرف پی ایس ایل میں ایک یا دو اچھی اننگز کے بعد انہیں منتخب کر لیا جاتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے ، پہلے ڈومیسٹک اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں خود کو منوانا ضروری ہے ۔شاہد آفریدی نے ایک مضبوط نظام قائم کرنے پر زور دیا تاکہ باصلاحیت کھلاڑی مناسب مراحل سے گزریں، جن میں پاکستان شاہینز (اے ٹیم) بھی شامل ہے ۔سابق کپتان کا کہنا تھا کہ ‘‘قومی ٹیم تک رسائی کا راستہ مشکل ہونا چاہیے تاکہ کھلاڑی یہ سمجھیں کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا کتنا قیمتی اور اہم ہے ۔واضح رہے کہ 2023-2025 کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 14 میچز کھیلے جس میں صرف 5 میچز میں فتح حاصل کر سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak