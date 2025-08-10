صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلا ون ڈے: پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے ہرادیا

ٹرینیڈاڈ (سپورٹس ڈیسک ) پاکستان نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو سنسنی خیزمقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کرلی۔۔۔

ویسٹ انڈیز کے 281 رنز کے ہدف کے تعاقب میں صائم ایوب 5، عبداللّٰہ شفیق 29، بابر اعظم 47، سلمان آغا 23 اور محمد رضوان 53 رنز بناکر آؤٹ ہوئے ۔پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے حسن نواز نے ناقابل شکست 63 رنز سکور کئے اورمین آف دی میچ قرارپائے ، حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔گرین شرٹس نے 281 رنز کا ہدف 5 وکٹ کے نقصان پر 49 ویں اوور میں حاصل کیا۔اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کیلئے 281 رنز کا ہدف دیا۔ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایون لوئیس (Evin Lewis)، شائی ہوپ اور روسٹن چیس (Roston Chase ) کی ففٹیز کی بدولت ہوم ٹیم 280 رنز بنا کرآؤٹ ہوئی۔پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی نے چار، نسیم شاہ نے تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ صائم ایوب، سلمان علی آغا اور سفیان مقیم کو ایک ایک وکٹ ملی۔قبل ازیں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اورپاکستانی بیٹر حسن نواز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈیبیو کیا ۔اس موقع پر پاکستانی ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ڈیبیو کیپ دی، ساتھی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

 

