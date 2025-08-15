14 اگست ہماری پہچان کا دن،آزادی مبارک:قومی کرکٹرز
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے قوم کو یومِ آزادی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں محمد رضوان، سلمان علی آغا، بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں اور ٹیم انتظامیہ کے ارکان نے حب الوطنی اور اتحاد کا پیغام دیا۔
سلمان علی آغا نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس آزادی کو اچھی طرح منائیں اور اپنے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ میری طرف سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ بابراعظم نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس دن کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ اس دن ہمیں ایک آزاد وطن ملا اور ہماری پہچان بھی اسی دن سے ہوتی ہے ۔ شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہو۔قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے بھی اردو میں پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میری طرف سے پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو۔ویڈیو پیغام میں حسن علی، محمد نواز، فہیم اشرف، حسین طلعت، عبداللہ شفیق، محمد حارث، ابرار احمد، صفیان مقیم اور حسن نواز کی جانب سے بھی قوم کو آزادی کی مبارکباد دی گئی۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں منعقدہ تقریب میں پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا۔