صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ایس اوپن، سبالینکا اور امانڈا فائنل میں پہنچ گئیں

  • کھیلوں کی دنیا
یو ایس اوپن، سبالینکا اور امانڈا فائنل میں پہنچ گئیں

لندن(سپورٹس ڈیسک)یو ایس اوپن کے ویمنز سنگلز مقابلوں میں ارینا سبالینکا اور امانڈا اینی سیمووا فائنل میں پہنچ گئیں۔تفصیلات کے مطابق پہلے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارینا سبالینکا نے۔۔۔

 جیسیکا پیگولا کو شکست دی۔ارینا سبالینکا مسلسل تیسری مرتبہ یو ایس اوپن کے گرینڈ سلام فائنل میں پہنچی ہیں۔وہ 2022 سے ہارڈ کورٹ پر تمام گرینڈ سلام فائنلز کھیلنے والی واحد کھلاڑی ہیں۔دوسرے سیمی فائنل میں امانڈا اینی سیمووا نے ناؤمی اوساکا کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔یہ اینی سیمووا کا مسلسل دوسرا گرینڈ سلام فائنل ہے ۔اس سے قبل انہیں ومبلڈن کے فائنل میں ایگا سوائٹک کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔یاد رہے کہ اینی سیمووا نے یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں ایگا کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تاریخی تیزی، 1لاکھ51ہزارکی حدبھی عبور

654.3ارب روپے مالیت کے انوسٹمنٹ بانڈز فروخت

سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر،ڈالر سستا

سونیری بینک لمیٹڈ کو2,497ملین روپے خالص منافع

مرکنٹائل ایکسچینج میں 43ارب کے 50548سودے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak