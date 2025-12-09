برطانیہ کے لینڈو نورس نے فارمولا ون کا ٹائٹل جیت لیا
ابوظہبی (سپورٹس ڈیسک)برطانیہ کے لینڈو نورس نے فارمولا ون 2025 کا ٹائٹل جیت لیا، برطانوی ڈرائیور نے ابوظہبی میں ہونے والی سال کی آخری ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کرکے نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن کی چار سالہ بالادستی ختم کردی۔
نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن نے ایک گھنٹے ، چھبیس منٹ اور سات سیکنڈز میں ریس مکمل کرکے پہلی پوزیشن حاصل کی لیکن وہ مسلسل پانچویں مرتبہ چیمپئن شپ ٹائٹل جیتنے سے محروم رہے ۔اوسکر پیاستری ابوظہبی گراں پری میں دوسرے نمبر پر رہے جبکہ ابوظہبی میں تیسرے نمبر پر آنے والے 26 سالہ لینڈو نوریس نے دو پوائنٹس کے فرق سے 2025 فارمولا ون چیمپئن شپ اپنے نام کرلی، انہوں نے 423 پوائنٹس کے ساتھ یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ میکس ورسٹاپن 421 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ، یہ لینڈو نوریس کے کیریئر کا پہلا فارمولا ون چیمپئن شپ ٹائٹل ہے ۔