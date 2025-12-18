صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیز سیریز،سٹیو سمتھ میچ سے 20منٹ پہلے ٹیم سے باہر

  • کھیلوں کی دنیا
ایشیز سیریز،سٹیو سمتھ میچ سے 20منٹ پہلے ٹیم سے باہر

ایڈیلیڈ (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ایشیز سیریز کے تیسرے میچ سے 20 منٹ پہلے سٹیو سمتھ ٹیم سے باہر ہوگئے ۔کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق سمتھ کان کے اندرونی حصے میں تکلیف کے باعث فٹنس ٹیسٹ میں ناکام رہے، سمتھ کی جگہ آخری لمحات میں عثمان خواجہ کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ۔

انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ایشیز سیریز کے تیسرے میچ سے 20 منٹ پہلے سٹیو سمتھ ٹیم سے باہر ہوگئے ۔کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق سمتھ کان کے اندرونی حصے میں تکلیف کے باعث فٹنس ٹیسٹ میں ناکام رہے، سمتھ کی جگہ آخری لمحات میں عثمان خواجہ کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے سرجری، بوٹوکس کو اپنا نیا پسندیدہ مذاق قرار دیدیا

بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

کمار سانو نے سابقہ اہلیہ پر ہتکِ عزت کا مقدمہ کر دیا

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

سیف کا کرینہ کیساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak