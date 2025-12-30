صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ

  • کھیلوں کی دنیا
کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ

ارجنٹینا جانیوالے قومی پلیئرز کو 30ہزار کے بجائے 11ہزار کے حساب سے ڈیلی الاؤنس دیا گیا،فیڈریشن کو تحفظات سے آگاہ کردیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کھلاڑیوں کو اگر 30 ہزار یومیہ دیتی ہے تو وہ ادا کرے ہم نے انہیں نہیں روکا ،پاکستان سپورٹس بورڈ کا مؤقف

لاہور(سپورٹس ڈیسک)ڈیلی الاؤنس کم ملنے پر پاکستان کے سینئر کھلاڑیوں کا پرو لیگ ہاکی میں شرکت نہ کرنے کا خدشہ ہے ۔ارجنٹینا جانے والے قومی ہاکی پلیئرز کو 30 ہزار کے بجائے صرف 11 ہزار کے حساب سے ڈیلی الاؤنس دیا گیا۔قومی کھلاڑیوں نے مینجمنٹ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنی ناراضی اور تحفظات سے آگاہ کردیا۔ پرو لیگ کے دوسرے مرحلے میں پاکستان ہاکی ٹیم فروری میں آسٹریلیا جائے گی۔ڈیلی الاؤنس ملتا بہت مشکل سے ہے اور جب ملا تو آدھا بلکہ اس بھی کم، جس پر ہاکی ٹیم کے کھلاڑی ناخوش ہیں اور پرو لیگ کے دوسرے مرحلے میں شرکت نہ کرنے سوچ رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے ڈیلی الاؤنس کی کٹوتی پر اپنی ناراضگی سے مینجمنٹ اور ہاکی فیڈریشن کو آگاہ کردیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس کم کیوں ملا؟ پی ایچ ایف نے غیر ملکی دوروں پر کھلاڑیوں کو 30 ہزار ڈیلی الاؤنس مقرر کیا ہے ۔ لیکن پرو ہاکی لیگ کے اخراجات پاکستان سپورٹس بورڈ اٹھا رہا ہے ، جس کی پالیسی کے مطابق کھلاڑی کو غیر ملکی دورے پر 40 ڈالر، یعنی تقریباً سوا 11 ہزار روپے یومیہ دیا جا رہا ہے ۔پی ایس بی نے پی ایچ ایف کو فی پلیئر 15 دن کے حساب سے ایک لاکھ 68 ہزار 950 روپے ادا کئے ہیں۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایک پلیئر کو 15 دن کے 4 لاکھ 49 ہزار 648 روپے ملنے چاہئیں۔پی ایس بی کا کہنا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کھلاڑیوں کو اگر 30 ہزار یومیہ دیتی ہے تو وہ ادا کریں پی ایس بی نے انہیں نہیں روکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے

طلاق جیسے فیصلوں پر لوگ اے آئی کا مشورہ ماننے لگے

ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے

ایسا واحد مشغلہ جو آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak