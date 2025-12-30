کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ
ارجنٹینا جانیوالے قومی پلیئرز کو 30ہزار کے بجائے 11ہزار کے حساب سے ڈیلی الاؤنس دیا گیا،فیڈریشن کو تحفظات سے آگاہ کردیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کھلاڑیوں کو اگر 30 ہزار یومیہ دیتی ہے تو وہ ادا کرے ہم نے انہیں نہیں روکا ،پاکستان سپورٹس بورڈ کا مؤقف
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ڈیلی الاؤنس کم ملنے پر پاکستان کے سینئر کھلاڑیوں کا پرو لیگ ہاکی میں شرکت نہ کرنے کا خدشہ ہے ۔ارجنٹینا جانے والے قومی ہاکی پلیئرز کو 30 ہزار کے بجائے صرف 11 ہزار کے حساب سے ڈیلی الاؤنس دیا گیا۔قومی کھلاڑیوں نے مینجمنٹ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنی ناراضی اور تحفظات سے آگاہ کردیا۔ پرو لیگ کے دوسرے مرحلے میں پاکستان ہاکی ٹیم فروری میں آسٹریلیا جائے گی۔ڈیلی الاؤنس ملتا بہت مشکل سے ہے اور جب ملا تو آدھا بلکہ اس بھی کم، جس پر ہاکی ٹیم کے کھلاڑی ناخوش ہیں اور پرو لیگ کے دوسرے مرحلے میں شرکت نہ کرنے سوچ رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے ڈیلی الاؤنس کی کٹوتی پر اپنی ناراضگی سے مینجمنٹ اور ہاکی فیڈریشن کو آگاہ کردیا ہے۔
سوال یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس کم کیوں ملا؟ پی ایچ ایف نے غیر ملکی دوروں پر کھلاڑیوں کو 30 ہزار ڈیلی الاؤنس مقرر کیا ہے ۔ لیکن پرو ہاکی لیگ کے اخراجات پاکستان سپورٹس بورڈ اٹھا رہا ہے ، جس کی پالیسی کے مطابق کھلاڑی کو غیر ملکی دورے پر 40 ڈالر، یعنی تقریباً سوا 11 ہزار روپے یومیہ دیا جا رہا ہے ۔پی ایس بی نے پی ایچ ایف کو فی پلیئر 15 دن کے حساب سے ایک لاکھ 68 ہزار 950 روپے ادا کئے ہیں۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایک پلیئر کو 15 دن کے 4 لاکھ 49 ہزار 648 روپے ملنے چاہئیں۔پی ایس بی کا کہنا ہے کہ ہاکی فیڈریشن کھلاڑیوں کو اگر 30 ہزار یومیہ دیتی ہے تو وہ ادا کریں پی ایس بی نے انہیں نہیں روکا ہے ۔