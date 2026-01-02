صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل کے 10سال مکمل، شاندار ویڈیو جاری

  • کھیلوں کی دنیا
شائقین میں خاص مقام بنا کر نامور کھلاڑیوں کا اعتماد حاصل کیا

لاہور (سپورٹس ڈیسک) پاکستان سپر لیگ نے 2025 میں اپنے دس سال کامیابی سے مکمل کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پی ایس ایل کی کامیاب 10 سالہ تاریخ سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ لیگ محض ایک ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ نہیں بلکہ ایک مضبوط عالمی سپورٹس برانڈ بن چکی ہے ۔گزشتہ 10 سیزنز میں پی ایس ایل نے نہ صرف اعلیٰ معیار کی کرکٹ پیش کی بلکہ پاکستان کی مہمان نوازی اور انتظامی صلاحیتوں کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ ابتدائی سفر سے لے کر آج تک پی ایس ایل نے شائقین کے دلوں میں خاص مقام بنایا اور دنیا بھر کے نامور کھلاڑیوں کا اعتماد حاصل کیا۔بین الاقوامی کرکٹرز کی لیگ میں شرکت کی خواہش اس کی مسابقتی فضا، پیشہ ورانہ نظم و ضبط اور منفرد شناخت کا ثبوت ہے ۔ یہ سفر آسان نہیں رہا، مگر پاکستان کرکٹ بورڈ، فرنچائزز اور دیگر شراکت داروں کی مشترکہ کوششوں سے لیگ نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔پی ایس ایل کا دسواں ایڈیشن سب سے کٹھن مراحل میں شمار ہوا، تاہم پاک بھارت جنگ میں غیر معمولی حالات کے باوجود تمام میچز پاکستان میں کامیابی سے منعقد ہوئے جس سے پاکستان پر عالمی اعتماد مزید مضبوط ہوا۔

