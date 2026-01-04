انجرڈ فٹبالر تکلیف سے آبدیدہ، گراؤنڈ میں آکسیجن لینا پڑی
لاہور (سپورٹس ڈیسک) اسٹوک سٹی کے اسٹار فٹبالر رابرٹ بوزینک نیو ایئر پر ہل سٹی کے خلاف میچ میں انجرڈ ہو گئے ، جس کے نتیجے میں انہیں گراؤنڈ میں ہی آکسیجن لینا پڑ گئی۔ رابرٹ بوزینک تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے نظر آئے ۔
بوزینک نے میچ کا واحد گول 39ویں منٹ میں کیا تھا۔ دوسرے ہاف کے آغاز میں وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے ۔ ریفری نے فوری طور پر فزیو کو طلب کیا۔ 26 سالہ فٹبالر کو بازو اور کندھے میں شدید چوٹ لگی۔ اس واقعے پر میچ کے اختتام پر 17 منٹ کا اسٹاپیج ٹائم دیا گیا۔ رابرٹ کو میدان سے باہر لے جانے کے لیے اسٹریچر طلب کیا گیا، البتہ وہ سہارے سے چل کر میدان سے باہر چلے گئے ۔ ان کی جگہ اسٹار گیلرر کو میدان میں بھیجا گیا۔ ٹیم نے 1-0 سے فتح حاصل کر کے چیمپئن شپ میں نویں پوزیشن حاصل کر لی۔