بابر کی سست رفتار بیٹنگ سے ساتھی بیٹرز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے : گلکرسٹ

  کھیلوں کی دنیا
بابر کی سست رفتار بیٹنگ سے ساتھی بیٹرز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے : گلکرسٹ

لاہور (سپورٹس ڈیسک) آسٹریلیا کے جارح مزاج وکٹ کیپر بیٹر ایڈم گلکرسٹ نے پاکستانی سٹار بیٹر بابر اعظم کی سست بیٹنگ کو ساتھی بیٹرز کے لیے دباؤ کا باعث قرار دیا۔

 آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ میں کمنٹری کے دوران ایڈم گلکرسٹ نے کہا کہ بابر اعظم پاور ہٹنگ کے لیے مشہور نہیں ہیں۔ بابر کی اصل پہچان ان کی ٹائمنگ، کلاس اور تکنیکی مہارت ہے ، نہ کہ لمبے چھکے لگانا۔ بابر اعظم کو محدود اوورز کی کرکٹ میں زیادہ پروایکٹو ہونا ہوگا۔ ایک گیند پر ایک رن کے تناسب سے رنز بنانا اور ساری ذمہ داری دوسرے بیٹر پر ڈال دینا ٹیم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے ۔

