صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی سی کا بنگلہ دیش کیلئے 2وینیوز تجویز کرنیکا پلان

  • کھیلوں کی دنیا
آئی سی سی کا بنگلہ دیش کیلئے 2وینیوز تجویز کرنیکا پلان

سری لنکا کے بجائے چنئی اور ترواننت پورم پر غور کیا جا رہا،بھارتی میڈیا

دبئی (سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں بنگلا دیش کے میچز کیلئے بھارت ہی میں دو وینیو تجویز کرنے کا پلان تیار کرلیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئی سی سی ایک سے دو روز میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی اس درخواست پر جواب دے گا جس میں بنگلہ دیش نے اپنے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے میچز بھارت سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ رپورٹس کے مطابق آئی سی سی بنگلہ دیش کی میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور سری لنکا کے بجائے چنئی اور ترواننت پورم کو متبادل وینیوز کے طور پر تجویز کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔

یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے گروپ مرحلے کے میچز اس وقت کولکتہ اور ممبئی میں شیڈول ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی امپائر شرف الدولہ ثاقب نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے میچ میں امپائرنگ کے فرائض انجام دئیے جب کہ ورلڈ کپ میں بھی شرف الدولہ ثاقب اور غازی سہیل کے میچ آفیشلز کے طور پر شامل ہونے کا امکان ہے ۔ آئی سی سی اس مثال کو بنگلہ دیش کے سکیورٹی خدشات کے جواب میں پیش کر سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

جرمنی50بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا

اسلام آباد میں گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر

مردوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کی لمبائی کیا بتاتی ہے ؟

سوشل میڈیا پر کیا اور کیسے وائرل ہوتا ہے ، دلچسپ حقائق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak