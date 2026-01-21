صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 سال سے ہاکی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا:شہناز شیخ

  کھیلوں کی دنیا
20 سال سے ہاکی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا:شہناز شیخ

کھیل کی بہتری کے لیے اسے ٹیکنوکریٹ کے حوالے کیا جائے ، سابق کوچ

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)سابق ہاکی کوچ شہناز شیخ نے کہا ہے کہ 20 سال سے ملک میں ہاکی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے ۔اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شہناز شیخ نے کہا کہ ہاکی سے کھلواڑ میں سیاسی اور غیر سیاسی طاقت ور لوگوں کا ہاتھ ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہاکی کی بہتری کے لیے اسے ٹیکنوکریٹ کے حوالے کیا جائے ، ہماری کمیٹی کی سفارشات کو حکومت نے تسلیم کیا تھا۔سابق ہاکی کوچ نے مزید کہا کہ ہم نے عبوری سیٹ اپ کی سفارش کی تھی، وزیراعظم قومی کھیل کو بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک بھر میں 1100 ہاکی کلبز ہیں لیکن ٹیلنٹ نہیں ہے ، ہاکی کلبوں کی شفاف اسکروٹنی ہونی چاہیے ، پی ایس بی نے پہلے پھرتی اور ایمانداری دکھائی۔

 

