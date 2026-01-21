صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نووک جوکووچ کی آسٹریلین اوپن میں فتوحات کی سنچری

  • کھیلوں کی دنیا
نووک جوکووچ کی آسٹریلین اوپن میں فتوحات کی سنچری

لندن (سپورٹس ڈیسک)عالمی نمبر چار ٹینس سٹار نووک جوکووچ نے آسٹریلین اوپن میں اپنی100ویں کامیابی حاصل کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔۔

گزشتہ رو زکھیلے گئے میچ میں جوکووچ نے سپین کے پیڈرو مارٹینز کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 6-3، 6-2 اور 6-2 سے شکست دی، میچ کا دورانیہ 2 گھنٹے سے کچھ زائد رہا۔میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے نووک جوکووچ نے کہا کہ یہ کارکردگی شاندار تھی، ٹورنامنٹ کا آغاز درست انداز میں کرنا ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے ، تاکہ ناصرف خود کو بلکہ اپنے حریفوں کو بھی واضح پیغام دیا جا سکے ۔جوکووچ نے کہا کہ 100 فتوحات حاصل کرنا ایک خوشگوار احساس ہے ، تاریخ رقم کرنا ایک بڑی ترغیب ہے ، خاص طور پر اپنے کیریئر کے آخری پانچ یا دس برسوں میں جب مجھے احساس ہوا کہ میں ریکارڈز بنا سکتا ہوں تو میں مزید بہتر ٹینس کھیلنے کے لیے متاثر ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

گرم کافی ہزاروں مائیکرو پلاسٹک ذرات خارج کرنیکا سبب

جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

سورج سے خارج لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

سال کا سب سے اداس کن دن بلیو منڈے کیا ہے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak